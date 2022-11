Macklemore secouera Forest National le lundi 17 avril 2023 !

ANNONCE - Macklemore est bel et bien de retour ! Silencieux depuis la sortie de "Gemini" en 2017, l’artiste américain nous a récemment délivré l’imparable "CHANT" en compagnie de Tones And I et le tout récent "FAITHFUL" (featuring NLE Choppa). Des nouveaux titres annonciateurs d’un nouvel album et surtout d’une nouvelle tournée internationale, The Ben Tour, qui fera halte à Bruxelles !

Son concert belge est prévu à Forest National le 17 avril 2023 et, aujourd’hui, Macklemore nous annonce qu’il sera accompagné pour l’occasion par Tones And I en special guest ! La jeune chanteuse australienne n’en finit plus de susciter l’intérêt et attise toutes les curiosités avec sa personnalité hors du commun. Tout le monde se l’arrache depuis la sortie en 2019 de son hit planétaire "Dance Monkey" qui a explosé tous les records d’écoute. Et sa toute récente collaboration avec Macklemore ne fait que confirmer cette nouvelle notoriété.

Le prometteur Charlieonnafriday assurera l’ouverture d’une soirée qui s’annonce festive et à vivre sans hésitation !

Macklemore sera sur scène le lundi 17 avril 2023 à Forest National avec Tipik ! Les tickets pour ce concert sont en vente dès maintenant ici.