Mack Rutherford en passe de devenir le plus jeune pilote à avoir bouclé un tour du monde en solitaire en ULM

Un mental d'acier bien nécessaire pour cette aventure en solitaire. En remplissant les réservoirs d'essence supplémentaires, le jeune homme peut voler jusqu'à 13 heures d'affilée, 5h30 avec les ailes. Un exercice intense et stressant pour un pilote de son âge. "Ma plus grande étape a été de 10 heures, du Japon à l’Amérique, et c’est pour cette étape qu’on a eu besoin des réservoirs d’essence supplémentaires", précise-t-il. "C’est le Pacifique Nord, donc ce n’est vraiment pas un endroit où tu veux qu’il y ait un problème. Il fallait s’assurer que tout allait bien avant le vol. Ensuite j'ai atterri sur île inhabitée, il était très important que tout fonctionne correctement."

"Tous les pays étaient magnifiques, mais ceux qui m’ont vraiment marqué sont le désert du Sahara, le Kenya, la Birmanie, la Thaïlande, le Japon, les grandes villes d’Amérique et le Groenland. Au Kenya, on voit des montagnes avec des forêts partout. Ensuite, au milieu du pays, il commence à y avoir les parcs nationaux et tu peux voler au-dessus et voir tous les animaux. J’ai pu voir des éléphants, des girafes... C’était vraiment incroyable."

Ces souvenirs inestimables, c'est à sa famille que Mack les doit. "Mes deux parents et ma sœur sont des pilotes, j’ai volé toute ma vie", déclare-t-il. "J’ai volé autour du monde parce que j’ai vu ma sœur le faire si bien quand elle a fait son tour du monde pour devenir la plus jeune femme du monde à le faire."

Bon vent pour les derniers kilomètres !