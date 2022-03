Machini, quand les minerais du futur tuent silencieusement

"La production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteurs polluants".

Le message de ce court-métrage réalisé par Franck Mukunday et Tétshim est clair : déplacer la pollution et fermer les yeux.

A travers ce court métrage réalisé à l’aide de petits cailloux, de craie et d’une plaque de cuivre, ce film documentaire veut avant tout faire passer un message politique : les matières premières des voitures électriques sont le cobalt et le lithium, dont le Congo est la première réserve (60% pour le cobalt), une exploitation qui tue chaque jour des milliers de congolais.

Appelés minerais du futur, la RDC est le principal producteur de cobalt et de lithium, des matières stratégiques pour l’énergie verte et durable de demain essentielle à la production de batteries électriques, de véhicules électriques, et des énergies propres… Malheureusement, la plupart de ces mines sont artisanales et des milliers de jeunes creuseurs en quête de revenus sont réduits à l’esclavage. Pourtant riche sur son territoire, le nombre de congolais qui vivent avec moins d’un dollar par jour est impressionnant. Dans ces mines, les creuseurs passent parfois 8h à plus de 30 m de profondeur avec pour seul outil de travail une lampe frontale et une pelle… Beaucoup n’en sortent pas.

"Par la force des choses et surtout des machines, nous sommes devenus des êtres somnambules, des damnés de la terre, des cobayes de l’histoire et de la machine".

Un documentaire d’animation actuellement disponible sur Auvio

