"Machine Head" chef-d’œuvre de Deep Purple enregistré au Grand Hôtel de Montreux

Le sixième album studio du groupe de hard rock britannique sort le 25 mars 1972.

A peine ''Fireball'' sorti que Deep Purple songe déjà à son successeur et même si la majorité des morceaux qui figureront sur l’album ne sont pas encore composés, Ritchie Blackmore a déjà trouvé son titre, il s’appellera "Machine Head". Ce dernier est incontestablement l’un des albums majeurs de l’histoire du rock. Enregistré en bonne partie dans les couloirs du Grand Hôtel de Montreux en Suisse, c’est sur ce chef-d’œuvre que l’on retrouve des classiques tels que l’inoubliable "Smoke on the Water", "Lazy", "Highway Star", "Space Truckin' " ou encore "Never Before".

