Machine Gun Kelly reprend "Crazy in Love" avec sa fille

Machine Gun Kelly n’est pas qu’une bête de scène, dans la vie aussi il aime faire le show et quand c’est avec sa fille chérie c’est encore plus fun.

L’artiste américain a partagé il y a quelques jours une vidéo où on le voit chanter en duo avec sa fille, Casie, 14 ans, le tube "Crazy in Love" de Beyoncé et Jay Z. Ultra-complices, ils se passent le micro en dansant. Le choix du morceau est-il un clin d’œil à un retour de MGK vers le hip-hop, après être passé du rap au pop punk ?

Ce duo improvisé père et fille a eu lieu alors que l’artiste en pleine tournée a profité d’un petit saut chez lui pour passer du temps avec ses proches. Ce "Mainstream Sellout Tour" l’amènera d’ailleurs chez nous le 21 septembre au Palais 12 avec Tipik.

Machine Gun Kelly est fier de sa fille et la présente régulièrement en public depuis qu’elle est toute petite. L’adolescente a d’ailleurs accompagné son père à la dernière cérémonie des American Music Awards. Côté vie privée, la star médiatise également sa relation avec l’actrice et mannequin Megan Fox.