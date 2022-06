Machine Gun Kelly présente sa mère... qui l’avait abandonné enfant

Abandonné par sa mère biologique lorsqu’il avait 9 ans, Machine Gun Kelly a été éduqué par son père, décédé en juillet 2020. L’année précédant le drame, l’artiste a raconté son passé dans la chanson "Burning Memories" dans laquelle on peut entendre des paroles poignantes dès le premier couplet : "Yeah, this one’s for the mama that I never knew, I took acid just to burn my memories of you. I guess now I really wanna know the truth. How’d you leave your only child at nine for another dude ? Took that pain and punched my father in the stomach ‘til he bled… " (Ouais, celui-ci est pour la mère que je n’ai jamais connue, j’ai pris de l’acide juste pour brûler tous mes souvenirs de toi. Je suppose que maintenant je veux vraiment savoir la vérité. Comment as-tu pu laisser ton enfant unique de 9 ans pour un autre mec ? J’ai pris cette douleur et j’ai frappé mon père dans l’estomac jusqu’à ce qu’il saigne).