Machine Gun Kelly en concert au Palais 12 : Tipik vous offre vos places !

Rappeur, punk rockeur ou acteur ? Colson Baker, plus connu sous le nom de Machine Gun Kelly, aime brouiller les pistes et créer la controverse. Il vient présenter son nouvel album ‘Mainstream Sellout’, dont il a déjà dévoilé plusieurs extraits : “Papercuts”, “emo girl” feat. WILLOW, “ay!” feat. Lil Wayne et “maybe” feat. Bring Me The Horizon. Cette toute première tournée d'arenas pour cet artiste multi-récompensé passera également par la Belgique. Retrouvez Machine Gun Kelly sur la scène du Palais 12 le 21 septembre 2022 !

