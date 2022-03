Machine Gun Kelly débarque à Bruxelles le 21 septembre au Palais 12, Brussels Expo !

Rappeur, punk rockeur ou acteur ? Colson Baker, plus connu sous le nom de Machine Gun Kelly, aime brouiller les pistes et créer la controverse.

Machine Gun Kelly sort aujourd’hui (vendredi 25 mars) son nouvel album ‘Mainstream Sellout’, dont il a déjà dévoilé plusieurs extraits : “Papercuts”, “emo girl” feat. WILLOW, “ay!” feat. Lil Wayne et “maybe” feat. Bring Me The Horizon. Le showman américain lancera en juin le ‘Mainstream Sellout Tour’, une tournée colossale de 52 dates qui visitera les plus grandes salles à travers l'Amérique du Nord et l'Europe.

Cette toute première tournée d'arenas pour cet artiste multi-récompensé passera également par la Belgique avec Tipik.

Retrouvez Machine Gun Kelly sur la scène du Palais 12 le 21 septembre 2022, accompagné par ses special guests iann dior et 44phantom ! Les tickets pour ce concert sont en vente dès maintenant via livenation.be.