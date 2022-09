Machiavel, les Smashing Pumpkins, Bono et Roger Waters dans notre récap des news rock de la semaine !

Machiavel nous a fait découvrir son nouvel album, les Smashing Pumpkins sont de retour et Bono parle de sa maman

On va commencer cette édition du Journal du Rock par des adieux, ceux de Roger Waters à l’Europe. Il a annoncé une dernière tournée qui passera chez nous le 14 mai au Sportpaleis d’Anvers. Les tickets seront disponibles à la vente dès 10h le vendredi 30 septembre.

Les Smashing Pumpkins sont de retour avec un 12e album composé de 33 titres. On a pu découvrir " Beguiled " et " Empires " cette semaine, pour annoncer cet album ATUM: A Rock Opera In Three Acts, qui sortira en trois volets d’ici les sept prochains mois. La totale arrivant le 21 avril 2023.

Les stars à la maison Blanche, c’est une tradition ! Et après Paul McCartney, Bruce Springsteen, U2 ou Johnny Cash, c’est au tour d’Elton John d’être invité ce soir par Joe et Jill Biden qui veulent "saluer la vie et l'oeuvre" de la légende britannique de la pop.

Au menu, un concert pour "celles et ceux qui font l'Histoire tous les jours ", à savoir des travailleurs, des militants, des enseignants ou encore des aide-soignant .

Bono sortira ses mémoires Surrender : 40 Songs, One Story, le 1er novembre. Il y parlera notamment du décès de sa maman, Iris, alors qu’il n’avait que 14 ans. Il explique qu’elle s’est évanouie à l’enterrement de son propre père, le grand-père du frontman de U2, victime d’une attaque. Elle décèdera trois jours plus tard à l’hôpital.

Guns N Roses a annoncé la sortie d’un beau coffret "super deluxe" des albums cultes Use Your Illusion I + II.

Il sortira le 11 novembre et comporte 97 titres, dont 63 inédits et un livre de 100 pages.

Et puis, cette semaine, nous avons pu découvrir le nouvel album de Machiavel, Phoenix, mais aussi le nouveau chanteur du groupe, Kevin Cools. Les images sont à voir sur Classic21.be