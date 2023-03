Mâcher du chewing-gum pour booster son cerveau ?

En fait, lorsque nous mâchons nous pratiquons une activité physique, certes légère, mais suffisante pour augmenter le rythme cardiaque, la pression sanguine, et donc le flux sanguin dans notre cerveau. Ce dernier est alors mieux oxygéné, y compris dans une zone qui s’appelle l’hippocampe et qui est liée à la mémorisation. Dans ce cas, rien d’étonnant à ce qu’après avoir chiqué nous devenions plus performants lors d’un examen !