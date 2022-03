Mac Studio : la version complète du nouvel ordinateur d’Apple vous coûtera plus de 10.000 euros

Un écran pas comme les autres

Pour accompagner ce Max Studio, Apple a également mis au point un écran, lui aussi destiné aux professionnels. Écran Retina 5K 27 pouces. Caméra ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré. Trois micros et six haut-parleurs avec audio spatial : le Studio Display est, sur le papier, très complet. Et tout cela a un prix.

2029 euros pour la version dotée du verre nano-texturé qui a pour but de réduire les reflets (1779 euros dans sa version standard). Et 400 euros pour le support à inclinaison et hauteur réglables. Total : 2489 euros.

L’ensemble, dans sa version la plus complète, coûtera donc 12.217,98 euros. À ce prix là, on se doute que seuls les professionnels se jetteront dessus. Ce qui semble être déjà le cas. Quelques heures après l’annonce, les deux produits, pourtant disponibles dès la semaine prochaine, ne seront pas livrés avant le mois de mai.