Mac DeMarco : d’où sortent ces 199 nouveaux titres sur "One Wayne G" ?

Vous n’avez pas rêvé en lisant le titre, c’est bien 199 chansons que l’artiste canadien a sorties ce vendredi 21 avril, pas un de plus, pas un de moins. Alors disque dur public de démos ou réel projet construit, on pencherait plus pour la première option mais vu le talent de l’artiste, c’est loin d’être péjoratif. Après l’album surprise 100% instrumental en début d’année, c’est une nouvelle originalité que nous sort Mac DeMarco et on ne peut pas dire que c’est pour nous déplaire.

Dans ce projet, certes totalement fourre-tout, on retrouve les pistes, les idées, les délires, les morceaux assumés ou même une session de 22 minutes, en somme, sans filtres, tout ce que le créatif a pu imaginer entre 2018 et maintenant.