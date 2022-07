Maasmechelen : un moustique exotique (venant des forêts asiatiques) découvert dans le Limbourg, il est moins inquiétant que le tigre

La surveillance des moustiques exotiques est cruciale pour constater à temps leur présence, insistent l’IMT et Sciensano. Si les chercheurs constatent leur présence suffisamment tôt, un contrôle précoce peut être mis en place par les autorités compétentes afin de retarder l’implantation de ces moustiques en Belgique. "Si des moustiques exotiques, comme le moustique tigre, s’implantent chez nous, une transmission locale pourrait avoir lieu si une personne infectée par le virus de la dengue, le virus zika ou le virus chikungunya rentre de vacances et se fait piquer par ce moustique en Belgique", expliquent les deux instituts.

Toute personne qui pense avoir repéré un moustique tigre peut prendre une photo de celui-ci et la télécharger sur le site www.surveillancemoustiques.be. Déjà plus de 200 personnes ont contribué à la surveillance des moustiques exotiques via cette plateforme de science citoyenne.