Maarten Stekelenburg (Ajax) met un terme à sa carrière à 40 ans

Le gardien néerlandais de l'Ajax Amsterdam Maarten Stekelenburg a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 40 ans, a annoncé le club amstellodamois jeudi.

Stekelenburg a fait ses débuts professionnels en 2002 avec l'Ajax, son club formateur. Après avoir remporté deux titres de champion des Pays-Bas et deux Coupes de Pays-Bas avec le club de la capitale néerlandaise, le gardien a rejoint l'AS Rome en 2011. Au bout de deux saisons, l'international néerlandais a rejoint les Anglais de Fulham en 2013.

Lors de sa première saison, il n'a disputé que 21 rencontres avec le club londonien avant d'être prêté à Monaco (2014-2015) et à Southampton (2015-2016). En 2016, il s'est engagé avec Everton avant de revenir à l'Ajax en 2020 après seulement 26 matches joués en quatre saisons avec les Toffees. Depuis son retour à Amsterdam, il a ajouté deux nouveaux titres de champion et deux nouvelles Coupes des Pays-Bas à son palmarès. Le dernier rempart compte également 63 caps avec l'équipe nationale néerlandaise. Il était notamment titulaire lors de la finale de la Coupe du monde 2010 perdue par les 'Oranje' contre l'Espagne. Stekelenburg sera mis à l'honneur dimanche lors de la réception d'Utrecht pour la 33e et avant-dernière journée d'Eredivisie.