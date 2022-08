Maarten De Wilde : "C’est une bonne chose d’avoir des championnats européens communs pour le Kayak, ça fait connaître la discipline"

Les Championnats européens réussissent plutôt bien à la Belgique. Notamment en kayak où deux médailles sont tombées dans notre escarcelle ce samedi. Le bronze en K1 1000m pour Artuur Peters et l’argent en K2 500m pour Lize Broekx et Hermien Peters. Des résultats qui font plaisir à la fédération.

Et de deux médailles. Ce samedi sous le coup de 13 heures, la Belgique a remporté deux médailles dans deux finales. Artuur Peters s’est paré de bronze en K1 1000m et Lize Broekx associée à Hermien Peters ont pris l’argent en K2 500M. Pour Maarten De Wilde, directeur technique de la fédération néerlandophone de kayak, "c’est une belle après-midi", comme il l’a confirmé au micro de Quentin Weckhuysen.

"On avait des ambitions, les athlètes ont fait des courses spectaculaires et de haut niveau. Je suis fier d’eux. La médaille d’argent, c’est notre meilleur résultat en K2. On a travaillé très dur et c’est une belle progression. On a bien amélioré notre départ. On a réussi à motiver le groupe tout en trouvant des choses pour s’améliorer individuellement mais aussi en équipe."

Concernant le bronze d’Artuur, Maarten était fier de la progression depuis les Jeux de Tokyo. "Il a fait sa première finale mondiale et puis il fait une médaille de bronze. On est dans une bonne ligne de progrès et c’est à nous de continuer dans ce sens-là. Je pense d’ailleurs qu’Artuur peut encore progresser. Il devient de plus en plus proche des deux premiers de sa finale, qui sont deux athlètes phénoménaux. Mais il faut toujours avoir l’ambition d’aller plus haut."

Si prendre encore une médaille sera compliqué pour la Belgique, ces deux beaux résultats vont un peu mettre en lumière un sport méconnu sur notre territoire.

"C’est une bonne chose d’avoir des championnats européens communs. Ça permet à notre petit sport d’être plus médiatisé. Mais c’est aussi à nous d’essayer de faire tout pour placer nos athlètes. Mais c’est bien que les jeunes puissent voir qu’on peut faire des résultats. Car en Belgique, on n’a pas le meilleur programme de kayak par rapport à certains pays, mais on est très performant", conclut Maarten.