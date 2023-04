"Ma voix t’accompagnera" : un documentaire à la découverte de l’hypnose chirurgicale

Votre film parle d’une technique, celle de l’hypnose. Mais il parle aussi de ces deux femmes médecins et de médecine ? Qu’aviez-vous envie de raconter avant tout ?

Ce que je voulais raconter avant tout avec ce film, c’est comment ces deux femmes médecins ont pris l’hypnose comme une occasion de remodeler leurs rapports à leurs patients, à leurs collègues, à leur métier, à l’hôpital et peut-être aussi à elles-mêmes. A travers leur portrait, j’ai simplement voulu partager un peu de leur créativité, de leur intelligence et de leur bienveillance. Ces deux femmes tissent un lien aux patient·e·s en leur donnant une place active dans leurs soins, de la dignité et paradoxalement une forme de beauté qui aide à traverser ces moments si particuliers de la vie.

Il y a quelque chose de très doux et apaisant dans votre film. C’est l’atmosphère qu’il y avait aussi dans les salles d’opérations ?

C’est étonnant car l’usage de l’hypnose crée une ambiance effectivement très étrange dans les salles d’opérations : il y règne un calme, une sorte de sérénité qui se mélange à la concentration et aux gestes techniques. Tout le monde chuchote, communique avec des gestes et des regards pour aider le processus hypnotique, et cela crée une sorte de chorégraphie assez douce. C’est une équipe qui s’active autrement, en prenant en compte que le corps qui est allongé est aussi une personne qui participe au soin, à sa manière.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué en assistant à toutes ces opérations avec elles ?

Le but de l’hypnose pendant les opérations est simple : il s’agit d’emmener la personne dans un ailleurs, un autre lieu qu’elle aime particulièrement. Peut-être aussi un autre temps. Et à ce moment-là, pour cette personne, la réalité qui prime est celle de cet ailleurs. C’est comme si notre esprit avait la capacité à créer des réalités très différentes, ici qui nous servent à passer un moment agréable alors que des chirurgiens opèrent. Cette puissance-là, réveillée par Fabienne et Christine, est toujours très impressionnante à voir. Car on voit les gens s’en aller. On les voit, à un moment, lâcher cette réalité de l’hôpital pour commencer leur voyage.

Je pense aussi que de voir, concrètement, comment ces deux personnes prennent soin des gens dans leur entièreté et dans leur complexité, c’est toujours une émotion intense : c’est tout simplement beau. En filmant ce documentaire, j’ai pu voir que cette beauté-là est inventée par des gens magnifiques, mais qui travaillent dans des conditions incroyablement dures. Ces conditions sont les conséquences de choix politiques et de choix de société.