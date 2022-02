Ma Voice : pourquoi ce n'est pas la même voix que dans ma tête ?

Peut-être l’avez-vous déjà remarqué ? Quand on chante sous la douche ou quand on écoute sa voix enregistrée, on n’entend pas la même voix que dans sa tête. Mais comment expliquer cette étrange sensation de décalage ?

Quand on parle, notre voix est émise à l'intérieur. Elle voyage à travers nos tissus et nos os et revient directement à nos oreilles. Elle arrive plus vite et elle est plus grave que la voix qui voyage vers le monde extérieur et vers nos interlocuteurs. C’est surtout cette version de notre voix qu’on entend quand on parle.

Quand entend sa voix enregistrée, notre voix ne chemine plus à l’intérieur de notre corps. Elle est captée directement par nos oreilles et elle parait plus aigüe que quand on parle parce qu’elle n’est pas véhiculée par notre corps qui agit comme une caisse de résonnance.

Voilà pourquoi on n’aime pas trop s’entendre.

La solution serait donc d’enregistrer sa voix intérieure pour réduire l’écart entre sa voix intérieure et sa voix enregistrée.