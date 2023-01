Ma vie de basket, une pièce à découvrir en famille

Caroline Veyt dans Outside vous propose d’aller voir une superbe pièce de théâtre qui s’intitule Ma vie de basket.

Comme dans le film Ma vie de courgette auquel le titre fait immanquablement référence, on se doute qu’il sera question ici aussi d’êtres écorchés par la vie. Et on n’est pas déçus.

Notre petite basket, Sara, est bien seule ; elle débarque dans une cordonnerie qu’elle ne connaît pas, très loin de chez elle. On ne sait pas où sont ses parents, elle dit qu’ils viendront plus tard et en attendant, elle erre sans comprendre pourquoi les gens la fuient. C’est que notre petite basket est en toile, et pas en bon cuir robuste comme tous les gens de la cordonnerie et qu’en plus, elle n’a pas d’étiquette. Et ça, ça peut vous coûter très cher !

Mais elle a la chance de rencontrer Rosie, une jolie petite chaussure en cuir rouge de son âge. Et Rosie va l’aider à trouver une place, lui faire rencontrer des copains, sa famille. On apprendra pourquoi Sara est seule, et vous vous doutez bien que l’histoire qu’elle a enfouie au fond d’elle-même est bien triste.