"Ma vie de basket" : un spectacle de marionnettes-chaussures pour parler d'immigration

"On a tâtonné, on a vraiment mis du temps pour trouver la forme. Pour chaque personnage, on a cherché le style de chaussures qu'on voulait" nous explique Elodie. Une paire de combat boots assure le rôle des menaçants agents de contrôle, tandis que divers souliers en cuir jouent les personnages qui aident Sara la basket. Les boutons pour les yeux et l'ouverture sur le devant comme bouche leur donnent une certaine humanité mais ce sont leurs manipulatrices qui insufflent vraiment une personnalité à ces drôles de marionnettes. Enfilant leurs mains (et occasionnellement leur pied) à l'intérieur des chaussures, elles leur donnent avec humour et énergie une façon de se comporter et de se déplacer qui leur est propre.