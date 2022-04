"Ma tête a faim" : comment votre cerveau (et votre stress) s’en prend à votre régime

La faim sert à nous donner du carburant. Quand tout fonctionne bien, les sentiments de faim et de satiété sont gérés par le cerveau. Le corps utilise les calories générées par la nourriture qu’il ingère, mais il les stocke également, au cas où un effort physique ou intellectuel nécessitant une consommation de calories doit être fait plus tard. C’est souvent là que le bât blesse. Chez certaines personnes, ce sont ces processus de stockage et de dépense qui déraillent.

La faute au stress, à une mauvaise alimentation, aux habitudes, aux efforts faits. Tout cela dépend du métabolisme de chacun et chacune. Cathy Assenheim l’affirme, c’est pour cela que la plupart des régimes généraux ne fonctionnent pas chez les particuliers, car ils ne correspondent pas réellement à leurs besoins. Commencer un régime sans connaître la biologie de son corps, c’est inutile.

Le stress est souvent le grand responsable des mauvaises habitudes alimentaires, comme le grignotage ou l’engloutissement de sucre. Avant de soigner son métabolisme, il faut donc soigner son psychique. Cathy Assenheim nous livre quelques éclaircissements sur la relation entre notre tête et notre ventre.