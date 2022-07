Ma pt'ite chanson aux Midis Minime, gagnez deux places

La chanteuse lyrique Agathe Peyrat et l'accordéoniste Pierre Cussac aiment tenter divers horizons musicaux.

A chaque fois, ils ouvrent les portes d'un monde en miniature et invitent à voyager au cœur même de la chanson. Explorant avec inventivité les répertoires abordés, jouant des formes comme on manie les couleurs, ils s'amusent à teinter leurs mélodies de jazz, de cabaret, de chanson française et de variété internationale.

Plus d'info: Concerts - Festival Midis Minimes (midis-minimes.be)

Gagnez deux places, à midi 15 au conservatoire royal de Bruxelles le 8 août