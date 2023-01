"Ma place", le nouveau single de Rori avant la sortie d'un EP en février

Tous les mardis dans le 8/9, Bruno Tummers fait le point sur l’actualité musicale. Cette semaine, il nous parle de la chanteuse Rori, qui sort un nouveau titre Ma place avant un EP qui devrait paraître début février.

Jeune artiste belge de 25 ans originaire de la région liégeoise, elle a démarré sa carrière en groupe à l’âge de 16 ans seulement, ce qui lui fait déjà une dizaine d’années de parcours musical.

Après avoir d’abord chanté en anglais, elle s’est dirigée depuis quelques temps vers des titres en français comme Docteur, énorme succès radio à l’époque (top 10 des chansons les plus diffusées en 2022 avec trois millions de streams).

La suite, c’est donc ce nouveau titre, Ma place. Une sorte de suite logique avec ce morceau, dans lequel on retrouve la même ambiance musicale que dans le précédent.

Son actualité ne s’arrête pas là puisque le 3 février sortira son EP intitulé Ma saison en enfer. On pourra également la retrouver cet été sur la scène des Francofolies de Spa, et sur celles d’autres festivals du côté de Tournai et de Namur.

La semaine prochaine aura lieu la semaine de la musique belge sur tous les médias de la RTBF (radio et télévision). Chaque radio mettra à l’honneur cinq artistes belges. À cette occasion vous retrouverez sur Vivacité : Coralien, Cléo, Néolys, Mewhy et Mentissa.