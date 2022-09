" Ma petite entreprise " d'Alain Bashung, une chanson sur le marché du travail du sexe…

" Ma petite entreprise " d'Alain Bashung est une chanson de 1994, extraite de l’album " Chatterton ". Une chanson passionnante de Bashung. Une de plus. Et, comme d’habitude chez Bashung, ce n’est pas seulement une chanson, c’est aussi une aventure du vocabulaire.

" Ma petite entreprise. Connaît pas la crise. " C’est sur ce constat plutôt optimiste sur la conjoncture que démarre le texte signé Bashung et Jean Fauque. Le texte est construit sur le lexique de l’économie : on parle d’import, export, d’expertise, de reprise, d’embauche… C’est une chanson qui raconte et qui rencontre son époque puisqu’en 1994, l’économie mondiale est plutôt au beau fixe et s’apprête à vivre une frénésie des investisseurs. " Ma petite entreprise " est une chanson baromètre qui annonce la bulle Internet. Le texte explore les bienfaits du monde de l’entreprise et montre ce désir décomplexé de faire de l’argent. Quand il dit " Et mes doigts de palper, palper… " : c’est l’idée de l’argent et de caresser du biffeton. " Palper de l’argent ", ça veut dire " recevoir de l’argent ".

Sauf qu’il dit : " Et mes doigts de palper, palper là cet épiderme. Qui fait que je me dresse. Qui fait que je bosse. Le lundi. Le mardi. Le mercredi. Le jeudi. Le vendredi. De l’aube à l’aube. " Cet effet de répétition suppose que c’est l’usine. Ici, on ne s’arrête jamais, on travaille à la chaîne. Et ce travail à la chaîne, c’est celui de l’amour physique, du sexe. Puisque quand il dit " Palper cet épiderme. Qui fait que je me dresse ", il évoque son sexe. Il parle d’une érection. " Ma petite entreprise " est une chanson sur le sexe mécanique – lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi… On parle bien de sexe, puisqu’on parle d’abstinence. Il précise – comme un soulagement : " Et les vacances : abstinence ".

Il y a donc une conjonction entre ce désir de faire de l’argent – le sujet économique – et le sexe mécanique, qui serait un travail à recommencer tous les jours. " Ma petite entreprise " serait une chanson sur la prostitution. En tout cas, il le laisse entendre quand il chante " Qu’importe. L’amour importe. Qu’importe. L’amour s’exporte ". Et mentalement, on entend " Qu’importe. L’amour s’escorte ". Ce qu’il dit c’est : on n’a pas vraiment besoin d’amour pour produire cet amour. C’est un marchand d’amour puisqu’il propose ses services en " porte à porte ". Et il propose ses services à l’international puisqu’il précise : " En Crimée. Au sud de la Birmanie. Les lobbies en Lybie ". Les lobbies de quoi ? Les lobbies des hôtels évidemment car c’est là où ça se passe. Ce travail de prostitution expliquerait donc le début de la chanson quand il dit : " Ma petite entreprise. Epanouie, elle exhibe. Des trésors satinés. Dorés à souhait "… On parle bien du corps comme valeur marchande…

Voilà tout le génie de Bashung et de Fauque ! Nous faire croire qu’on parle du marché du travail. Et on parle du marché du travail. Nous faire croire qu’on parle de sexe. Et on parle de sexe. Mais, au bout du compte, on parle du marché du travail du sexe…

Écoutez " Ma petite entreprise " d'Alain Bashung :