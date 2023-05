"Ma gueule" : un court-métrage sur le délit de faciès et le racisme ordinaire

Qui dit mercredi dit court-métrage sur La Trois ! Cette semaine, on vous propose de découvrir "Ma gueule", élu meilleur court-métrage de fiction lors de la cérémonie des Magritte 2023.

Nous sommes en été 2016, au beau milieu de la coupe d’Europe de football. Pour assister au match qui se joue ce soir-là, Stéphane revient dans sa Louvière natale, et quand l’Italie l’emporte sur l’équipe adverse, se laisse convaincre par ses amis d’aller fêter cette victoire dans une boîte de nuit flamande. Seulement voilà : arrivé à face à la videuse, le jeune homme se voit refuser l’entrée.

Il faut dire que les attentats de Paris et de Bruxelles survenus quelques mois plus tôt ont laissé des marques sur les populations belges et françaises. Entre autres dégâts, ils ont contribué à renforcer des préjugés et des amalgames qui n’étaient déjà que trop répandus…