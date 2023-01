Ma grand-mère est une aventurière : un spectacle de marionnettes en musique

Caroline Veyt dans Outside vous propose un spectacle qu’il l’a séduite dès son titre : Ma grand-mère est une aventurière.

C’est un très chouette spectacle que Caroline Veyt souhaite vous proposer aujourd’hui : Ma grand-mère est une aventurière. Qui n’a pas rêvé d’avoir une grand-mère aventurière ? Oui, les grands-mères sont jeunes et en pleine forme de plus en plus tard, mais quand même… pour certains enfants, la grand-mère c’est une vieille femme qui reste dans son fauteuil, qui est un petit peu ralentie et avec laquelle, on ne peut pas forcément faire des courses de vélo ou autres.

C’est pourtant le cas de la petite Lulu dont la grand-mère semble très âgée, dans son fauteuil roulant. Néanmoins, on comprend au début de l’histoire qu’elle est encore vive d’esprit puisqu’elle entreprend, avec Lulu, de réparer l’une des roues de ce fameux fauteuil. Mis à part cette activité, Lulu semble s’ennuyer un peu chez sa grand-mère, alors elle monte au grenier. Et on le sait, les greniers, ce sont souvent des mannes aux mille trésors !

Dans ce grenier, la petite fille découvre un projecteur, une sonnette de vélo, un énorme ressort avec lequel elle fait des bonds, mais aussi une mappemonde… autant d’objets qui ne font pas partie de son quotidien.

Et puisqu’elle a un projecteur, elle entreprend de visionner l’une des bandes qu’elle retrouve là. Elle est issue de la RTF, La Radiodiffusion-Télévision française, société fondée en 1949. Elle visionne un reportage sur la course cycliste Paris-Roubaix et il y a une femme dans la course ! Une certaine Edith qui a l’ambition de faire le Tour du Monde à vélo ! Rien que ça ! Et on comprend vite qui est Edith… alors on va la suivre dans ses aventures, plus sur écran mais dans des livres pop-up géants qui se plient et se déplient dans tous les sens en faisant apparaître chaque fois des paysages différents… on voyage, on est à l’autre bout du monde.

Des projections de la RTF aux livres géants en passant par des jeux d’ombres et des scènes jouées entre la grand-mère et sa petite-fille, on est emporté dans un tourbillon poétique et quand ça s’arrête, on est un peu surpris, parce que le voyage était extrêmement bon… en chemin, on a croisé Marie Curie, Bernard Hinault, Miriam Makela — chanteuse et activiste sud-africaine qui a lutté contre l’apartheid et d’autres… la représentation passe à une allure folle !

Et ce qui participe grandement à la poésie, c’est la musique… parce que dans le spectacle, les personnages ne parlent pas. A part les séquences de la RTF, il n’y a pas de mots. Mais la partie musicale, assurée par Delphine Havaux est délicieuse, elle passe de la flûte traversière à la mandoline ou à l’accordéon… on se régale.

Le jeu et la manipulation des marionnettes sont assurés pour l’essentiel et avec brio par Philippe Evens et Bernard Gahide. Vous l’aurez compris, c’est un spectacle que Caroline vous recommande d’aller voir. Le seul souci, c’est qu’ils sont un peu victimes de leur succès et qu’il y a déjà pas mal de dates complètes !

Le spectacle Ma grand-mère est une aventurière sera le mercredi 4 janvier aux Chiroux à Liège pour ceux qui ont déjà leurs places, ils reviennent à la Montagne magique le mercredi 18 janvier à 15h. Ils seront au Centre Culturel d’Ans le 19 février à 15h, à Herve le 22 février pour la scène du bocage et le 8 mars à la Maion de la laïcité de Pont à Celles.