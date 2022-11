“Ma fille” : Roschdy Zem à la recherche de sa fille aînée

Cette nouvelle version du livre de Bernard Clavel est née par le biais de Thierry Ardisson. Ce dernier se sent en effet proche de l’ouvrage et cherchait à s’attaquer à une nouvelle version au cinéma depuis plusieurs années. Après une tentative infructueuse avec Christian Clavier, il poussera la scénariste et actrice Naindra Ayadi à s’attaquer à une relecture du récit. Le scénario convaincra tellement les producteurs et Roschdy Zem (un temps envisagé comme réalisateur) que ces derniers décideront que c’est à Naindra Ayadi de mettre en scène son script.