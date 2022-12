"Ma fille a subi du harcèlement scolaire dû à sa précarité", Joyce témoigne pour Viva for Life

Avec des fins de mois difficiles et des factures qui s’accumulent, les familles qui vivent en situation de précarité doivent faire face à de nombreuses difficultés. Des angoisses et du stress sont générés ce qui, malheureusement, se répercute parfois sur les enfants.

Sophie Mergen est partie à la rencontre de Joyce, maman de deux enfants en bas âge. Pour l’instant, elle est sans abri et elle vit en maison maternelle. Elle est dans l’impossibilité de leur offrir ce qu’elle voudrait. Et pour elle, en tant que mère, c’est un sacrifice au quotidien. "Aucune maman ne devrait subir le fait de dire non à ses enfants quand ils ont envie de quelque chose. En tant que maman, on a envie de leur faire plaisir mais on a pas forcément les moyens".

Cette angoisse au quotidien, souvent, les enfants la ressentent eux aussi. Ils sont également confrontés à l’exclusion et à la discrimination de leurs camarades de classes.