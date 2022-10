"Ma facture énergétique peut-elle encore être plus simplifiée ?" Test Achats nous répond

Et c’est justement sur ce dernier point qu’il est encore possible d’agir selon Test Achats. Au travers de sa campagne "La facture n’est pas une feuille d’impôts" lancée en 2017 et ses multiples pétitions, l’association demande aux gouvernements fédéral et régionaux de supprimer les taxes et prélèvements de la facture d’électricité pour une meilleure protection des consommateurs contre "les chocs tarifaires". "Ces impôts plus ou moins déguisés sont peu lisibles, alourdissent la charge de la facture d’énergie et n’ont pas directement de lien avec la molécule ou le transport de la molécule", indique Jean-Philippe Ducart. Selon l’organisation, ces coûts devraient être pris en charge et financés autrement. "La ministre fédérale a répondu favorablement à cette demande et allégé la facture très légèrement. On parle de décimales plutôt que d’un véritable allègement de la charge."