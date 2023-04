"Ma'alob...": au Mexique, des cours de maya sur TikTok.

Comme souvent, l'histoire a commencé pendant la pandémie. "Je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas enseigner la langue maya, qui est ma langue maternelle", explique-t-il en espagnol. Il affirme avoir appris au contact de sa grand-mère la langue d'une civilisation qui a connu son apogée entre 300 et 900 après Jésus-Christ au Mexique (Chichen Itza), Guatemala (Ikal), Belize et jusqu'au Salvador et au Honduras. Ses deux sœurs de 15 et 17 ans n'ont, elles, qu'une connaissance rudimentaire de la langue.

"C'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé", explique-t-il dans sa localité d'Oxkutzcab, l'une des gares sur le tracé du train touristique maya, le méga-chantier controversé que le président Lopez Obrador veut absolument inaugurer en décembre.

"Je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes arrêtaient de parler la langue maya, ou ne la parlaient que chez eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être discriminés", assure-t-il, vêtu d'une "guayabera" (chemise blanche traditionnelle en coton ou en lin, avec des passementeries).

"Les parents ont cessé d'enseigner le maya à leurs enfants par peur qu'ils soient rejetés."

En même temps, les choses bougent. En 2017, trois Etats de la péninsule (Campeche, Yucatan et Quintana Roo) se sont engagés à traduire en maya les livres scolaires distribués par le secrétariat (ministère) de l'Education publique.