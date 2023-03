M83 revient avec un nouveau disque héroïque, Fantasy

Le voyage commence avec “Water Deep”, un morceau instrumental qui donne directement le ton du disque : épique, épique, épique. On entre très vite dans le vif du sujet avec “Oceans Niagara”, où retentissent les premières voix du disque. Les guitares électriques et les synthétiseurs se jouent des coudes, et c’est comme ça pendant tout le trajet. On arrive ensuite sur “Amnesia” et “Us And The Rest”, des morceaux plus calmes et légèrement plus solennels : les voix sont doublées, triplées, harmonisées, contenues dans de lentes mélodies au piano. Après un petit break plus pop grâce à “Earth To Sea” et “Radar, Farm, Gone”, on retourne dans des dynamiques plus dansantes avec “Fantasy”, le morceau-titre du disque au lead brulant, qui reste en tête jusqu’aux petites heures du matin. On retrouve alors une vibe indie-pop à la Phoenix sur le morceaux “Laura” et un retour express dans le shoegaze avec “Sunny Boy”, le morceau le plus solaire et héroïque de l’album. Arrive alors la sublime balade "Kool Nuit", unique featuring du disque avec la chanteuse et clavieriste du groupe, Kaela. On tend vers la fin avec “Sunny Boy Part 2” — et on remercie d’ailleurs M83 de faire durer le plaisir — pour terminer en beauté avec "Dismemberment Bureau", un morceau de plus de 7 minutes qui part dans tous les sens, tant au niveau des rythmes que des mélodies. Un adieu un peu bordélique qui, dans le fond, n’en est pas vraiment un.