« M3GAN », un irrésistible thriller horrifique en compagnie d’une poupée tueuse

Construit autour d’une série de terrifiants retournements de situation, le film explore avec beaucoup d’intelligence l’envers sombre du progrès et de la technologie. À quoi il ajoute encore une bonne dose d’humour acide, histoire d’offrir un divertissement absolument total qui joue avec nos peurs les plus profondes pour mieux nous scotcher à nos sièges. On rit et on crie face à ce déferlement d’horreur grinçante à souhait.

Un irrésistible cocktail de violence et d’humour !