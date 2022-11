M Pokora regrette d'avoir fait certains tatouages

M Pokora est en pleine tournée promo pour son nouvel album "Epicentre". Il y a quelques jours, il avait évoqué sa paternité et l'aspect parfois compliqué d'avoir deux enfants quasiment du même âge.

Cette fois-ci, le chanteur parle de sa plastique et plus particulièrement de ses tatouages.

Dans l'émission En Aparté, il déclare avoir enlevé certains tatouages : "J'en avais dans le cou que j'ai enlevé au laser. Il y a une petite fleur mais j'avais des roses, des flammes qui montaient. J'en ai enlevé, ça fait très très mal, c'est très douloureux".

M Pokora va même plus loin, il lance un message aux jeunes : "Je me retrouve à le dire maintenant aux jeunes qui veulent se faire tatouer : 'réfléchis-bien, prends le temps, va sur des parties qui ne sont pas trop gênantes".

L'artiste de 37 ans raconte avoir fait tout et n'importe quoi à propos des tatouages : "Moi j'ai voulu très vite être très tatoué et en fait, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai assez vite regretté. Je me sentais un peu prisonnier, c'était un peu gênant, je ne pouvais jamais avoir l'air de quelqu'un non tatoué. C'est pour ça que j'ai fait enlever ce qui dépassait de la chemise".

On n'est pas près de revoir des tatouages visibles chez M Pokora. Le chanteur sera en Belgique le 20 octobre 2023 au Palais 12.