M Pokora en plein Épicentre Tour pour ses 20 ans de carrière : "C’est un plaisir de retrouver le public"

Comment vous avez choisi les chansons qui sont dans le set pour ces 20 ans de carrière ? Il y a tellement de tubes sur chaque album, il a fallu faire de la place, vous ne pouvez pas chanter pendant 3 heures.

Ça a été un vrai casse-tête, c’est la première fois que la set-list a évolué jusqu’aux répétitions, tellement j’étais indécis. Il faut voir ce qu’on a comme titres dansants, comme ballades, et trouver le bon équilibre entre ces moments-là. Ne pas avoir trop de longs moments avec que des ballades et refaire tomber l’ambiance. Evidemment, il y aura toujours des gens qui vont dire "je suis déçu, il n’y a pas celle-ci, celle-là". Mais c’est compliqué, avec le nombre de dates qu’on enchaîne je ne peux pas faire des concerts de 3 heures, surtout avec ce que ça demande physiquement.

On sait que vous vous préparez comme un sportif, d’ailleurs on a vu passer des images sur vos réseaux sociaux où vous êtes en salle de sport en train de souffrir pour être performant sur scène.

Il n’y a pas de hasard, c’est comme un athlète de haut niveau. Je fais attention à mon poids, au cardio, au renforcement musculaire, parce que quand on enchaîne 3 à 4 concerts dans la semaine où on doit être 2 heures sur scène, on brûle 1500 à 2000 calories par soir. Il faut être en forme, il faut pouvoir encaisser, et surtout il faut être capable de répéter trois soirs de suite les mêmes efforts et donner la même qualité de show aux gens. Pour moi, être prêt physiquement, c’est une marque de respect pour les gens qui viennent me voir.

Vous êtes parti pour un an. On sait qu’il y a les festivals cet été, le Palais 12 qui arrive. On sait qu’en 2024 vous serez encore sur scène, et il y a Forest encore que vous adorez.

C’est ma salle préférée. Mais c’est vrai que pour cette tournée-là, ce n’est pas forcément la salle qui s’y prête le mieux. C’est pour ça qu’on est allé au Palais 12, c’est parce qu’il y a une longue avancée avec une deuxième scène au milieu du public.

On a déjà rajouté des dates en 2024 puisqu’il y en a plein qui sont déjà complètes avant même qu’on attaque la tournée des zéniths et des arenas, donc je suis très content. Il y a même déjà des festivals pour l’été prochain qui commencent à prendre la température. Donc on est parti encore pour une belle année.