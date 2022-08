M. Pokora dévoile son single "Qui on est", extrait de son nouvel album Epicentre

Le chanteur M. Pokora a qui tout sourit récemment, professionnellement et sentimentalement, vient de dévoiler sur Instagram un extrait de son prochain album studio très attendu des fans depuis 3 ans. Ce nouveau morceau qui s’intitule "Qui on est", sortira le mardi 30 août à 10h et sera disponible sur toutes les plateformes dès minuit.

Il s’agit du premier extrait de l’album à paraître, "Epicentre", sur lequel l’artiste travaille depuis des mois. Le tout est accompagné des images d'un clip montrant Matt Pokora dans un décor onirique et coloré.

Il y a tout juste un mois, le chanteur célébrait ses 20 ans de carrière, toujours sur les réseaux sociaux, avec l’annonce d’une tournée qui démarrera le 10 juin 2023 à Paris et qui passera dans toute la France, en Belgique, en Suisse…