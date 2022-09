M. Pokora de retour avec le groupe de son adolescence ?

M. Pokora a explosé aux yeux du grand public dans l'émission Popstars en 2003. Dans cette émission, le chanteur a formé un groupe Linkup avec Otis et Lionel Tim.

A l'antenne de Virgin Radio, Lionel Tim a lancé un appel au compagnon de Christina Milian : "Je sais que sur le teaser d’Epicentre, il y a des images de nous au début où il explique que c’est de là qu’il vient. Je ne sais pas, il y aura peut-être une grâce du ciel qui dira : 'Tu as commencé avec moi. Franchement, ça serait bien de faire un petit clin d’oeil sur deux grosses dates où on fait la surprise au public. Viens, on refait Mon étoile sur scène réorchestré".

Reste à savoir si M. Pokora entendra cet appel du pied. Avec Epicentre, l'artiste entame une énorme tournée pour fêter ses 20 ans de carrière.

Le chanteur a d'ailleurs dévoilé le clip de son nouveau titre Qui on est.