M. Night Shyamalan : bande annonce très flippante pour son nouveau film d’horreur, Knock at the Cabin

Le réalisateur des films Sixième Sens, Incassable, Split ou les plus récents (mais avec des critiques moins élogieuses) Glass et Old sera de retour en janvier avec un film d’horreur affreusement plausible.

Knock at the Cabin met en scène un couple de papas et leur petite fille qui passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature. La famille est prise en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

Le réalisateur M. Night Shyamalan filme la forêt d’une manière troublante qui laisse penser que le danger vient de la nature. Les envahisseurs sortent de la forêt pour servir leur grande cause : éviter l’apocalypse.

Là où d’habitude les personnages qui séquestrent une famille sont des cambrioleurs où des tueurs malsains, ici le réalisateur semble présenter les oppresseurs comme n’exécutant pas cette tâche avec plaisir.

Coté casting le réalisateur retrouvera Rupert Grint (Ron dans Harry Potter) déjà présent dans sa série horrifique The Servant mais aussi David Bautista (Les gardiens de la Galaxie), Nikki Amuka-Bird (Old), Jonathan Groff (Mindhunters) et Ben Aldridge (Fleabag).