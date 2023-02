Måneskin reprend les Stooges

Måneskin a repris en live le classique "I Wanna Be Your Dog" des Stooges de 1969 lors de l’émission d’Howard Stern pour SiriusXM.

Le groupe a ensuite été rejoint par le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, pour reprendre leur titre commun "Gossip", sorti tout récemment sur le dernier album des Italiens, Rush !

Le musicien s’est d’ailleurs récemment exprimé autour de Måneskin : "Ils portent le drapeau et deviennent le nouveau standard du rock & roll. Je les ai d’abord connus avec "Beggin'", et j’ai ensuite jammé avec eux et c’est vraiment un chouette groupe."

"Certains d’entre eux se connaissent depuis 12 ans. Ils ont commencé dans les rues de Rome à 15 ans [des images qu’on a d’ailleurs pu découvrir cette semaine]. Ils ont vraiment bossé dur pour en arriver là et c’est super de voir cela. On s’amuse vraiment à chaque fois qu’on joue ensemble."

A propos de "Gossip", il ajoute : "C’est assez rare en 2023 d’avoir un groupe de rock qui passe à la radio. Et d’autant plus quand un de leurs titres comporte non pas un mais deux solos de guitare. C’est vraiment "anormal" aujourd’hui".

La semaine du 13 au 17 février, Raphaël Scaini vous offre, dans son émission Coffee on the Rocks sur Classic 21, vos places pour le concert archi-complet de Måneskin le 2 mars à Forest National !