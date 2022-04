Måneskin reprend le meilleur titre de Britney Spears, Womanizer, à Coachella

Ce dimanche 17 avril le groupe de rock italien (au nom danois), Måneskin, a offert aux festivaliers de Coachella un concert mémorable avec notamment une reprise très énergique d’un des plus grands tubes de Britney Spears : Womanizer. Leur prestation a conquis le public, enflammé par le chanteur, Damiano David (qui n’avait pourtant que neuf ans quand ce hit est sorti en 2008 !) Autre reprise qui a marqué les esprits lors de ce show, celle de The Stooges "I Wanna Be Your Dog". Le groupe a également dévoilé un nouveau titre dédié aux victimes de la guerre en Ukraine : "We’re Gonna Dance On Gasoline".

Depuis sa victoire l’an dernier au Concours Eurovision de la chanson, Måneskin vit une belle success story. Le quatuor jouera chez nous cet été à Rock Werchter et les 2 et 3 mars 2023 à Forest National.