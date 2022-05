Måneskin : regardez Jimmy Fallon remplacer la bassiste du groupe Victoria De Angelis

Måneskin est passé par le Tonight Show de Jimmy Fallon ce 20 mai pour proposer une performance du nouveau single "Supermodel".

Mais malheureusement, les vainqueurs du concours Eurovision de 2021 étaient privés de leur bassiste habituelle, Victoria De Angelis, absente pour cause de maladie. Mais plutôt que de recruter un autre musicien pour la remplacer, les autres membres du groupe ont demandé à l'animateur de l'émission, Jimmy Fallon, de les rejoindre .

Portant une perruque blonde, de l'eye-liner coloré et une veste rouge et noire, Jimmy Fallon s'est adressé au public avant la performance. "Ceci est une histoire vraie", a-t-il expliqué. "Ce matin, nous avons appris que la bassiste (de Måneskin), Vic, ne pouvait pas être là car elle était tombée malade. Elle va bien, mais ils avaient besoin d'un bassiste, alors ils m'ont demandé si je pouvais jouer. Et j'ai dit : 'Je peux le faire.... Allons-y ! Je vais faire ça pour Vic. Je vais faire ça pour le rock and roll."

Vous pouvez regarder Måneskin et Fallon interpréter le nouveau titre "Supermodel" ci-dessous :