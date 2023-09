Måneskin partage un nouveau single

Après le succès phénoménal du dernier album RUSH !, Måneskin a terminé sa tournée mondiale Loud Kids, avec cinq concerts spéciaux dans des stades en Italie, des débuts très réussis au festival emblématique de Glastonbury et au festival Primavera.

Aux États-Unis, où le groupe a entamé l'année dernière sa première tournée nord-américaine en tête d'affiche, qui s'est soldée par la vente de 100 000 billets en 25 concerts, et a vu le groupe recevoir sa première nomination aux Grammy Awards en 2023 dans la catégorie "Meilleur nouvel artiste", Måneskin va monter d'un cran et retourner dans les arènes des États-Unis et du Canada en tête d'affiche, avec notamment un concert historique au Madison Square Garden, à New York.

Après un accueil incroyable en Amérique du Sud en 2022, Måneskin reviendra plus tard cette année, visitant pour la première fois l'Argentine, le Brésil, le Chili et la Colombie. Au Japon, où le groupe a fait plus que sa marque en 2022 avec un show spectacle exclusif et un set exceptionnel au Summer Sonic, Måneskin reviendra pour la première fois en tête d'affiche dans les arènes du pays.

Ils se rendront également en Australie pour la toute première fois pour des concerts à Brisbane, Sydney, Melbourne et Adélaïde. La tournée sera complétée par des concerts en Allemagne et en France, ainsi qu'au Royaume-Uni et en Irlande, où le groupe se produira pour la première fois à Manchester et à Dublin.

La tournée mondiale RUSH ! World Tour fait suite au nouvel album du groupe du même nom, sorti en janvier 2023, qui a été acclamé dans le monde entier et a dominé les classements, atteignant la première place dans 15 pays et le Top 5 dans 20 pays. L'album a récolté plus de 1,3 milliard de streams dans le monde entier, atteignant la semaine dernière 1 milliard de streams sur Spotify uniquement, s'ajoutant à l'impressionnant total de 9 milliards de streams d'artistes dans le monde.