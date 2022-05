Måneskin offre un show exceptionnel avec son nouveau titre "Supermodel" lors la finale de l’Eurovision !

Ils étaient très attendus lors de cette 66e édition de l’Eurovision à Turin ! Måneskin, le groupe gagnant de l’édition 2021 du concours de l’Eurovision à Rotterdam fait son grand retour dans l’émission. Il était inimaginable pour le groupe au succès mondial de ne pas revenir avec une prestation de feu ! C'est lors de l’entracte que Måneskin a offert une performance exclusive de leur dernier titre "Supermodel".

Un an après sa brillante victoire, le groupe n'a cessé de fouler les scènes du monde entier et connait aujourd'hui un succès international. Ils ont d'ailleurs performé dans les plus grands festivals du monde comme Coachella. Au vu de la prestation de ce soir sur la scène de Turin, le groupe reste fidèle à son style et plaît toujours autant au public !

Actuellement en tournée, le groupe a organisé son planning afin de ne pas manquer cette Grande Finale du concours qui a changé leur vie !