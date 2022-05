Måneskin : "le rock n’est pas mort"

Juste avant un show exceptionnel pour la finale de l’Eurovision ce samedi, le groupe a rencontré notre collègue Françoise Baré pour une interview exclusive au cours de laquelle il se livre sur sa vision du rock aujourd’hui.

Damiano David, le chanteur, explique : "Je pense que les gens voient le rock comme quelque chose de vieillot. Ils sont encore très attachés à cette image de sexe, drogue et rock & roll, des longs cheveux, des gens nus qui font l’amour partout etc…"

"Mais je pense qu’être rock, c’est plus une attitude qu’une façon d’écrire ou de jouer de la musique."

Pour lui, le rock est une manière de communiquer, de se connecter avec son public. Et il précise que ce n’est pas un genre "revival", que c’est même plutôt très "contemporain" : "Ça pourrait être le futur", précise-t-il encore.

Victoria De Angelis, la bassiste, pense que le genre s’est développé en étant influencé par d’autres styles de musique : "Même entre nous, on mélange différents styles : on joue des riffs rock, et puis Damiano rappe par-dessus. Ce qui rend la musique différente de celle des 70’s."

Le groupe a aussi dévoilé ce vendredi un nouveau single, "Supermodel", où les membres nous livrent leur vision de la vie à Los Angeles, dans laquelle ils ont passé un petit moment :

"On a écrit cette chanson après avoir passé les meilleurs moments à Los Angeles," explique le groupe. "On a découvert à quel point les gens tenaient à la notion de "célébrité" et à leur statut social, tous obsédés par leur apparence et leurs relations."

"On a commencé à imaginer un personnage "Supermodel". Elle est très cool, drôle et sociable, alors qu’en réalité elle est troublée, cache sa tristesse et ses addictions. D’une certaine manière, on l’aime beaucoup, mais on veut aussi l’éviter, car elle pourrait vous attirer des ennuis."

Découvrez ci-dessous leur interprétation live de ce nouveau single à l’Eurovision :