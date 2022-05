"Supermodel" a été produit par Max Martin, qui a déjà travaillé avec Coldplay, Taylor Swift, Britney Spears, Lady Gaga et The Weeknd.

"On a écrit cette chanson après avoir passé les meilleurs moments à Los Angeles," explique le groupe. "On a découvert à quel point les gens tenaient à la notion de "célébrité" et à leur statut social, tous obsédés par leur apparence et leurs relations."

"On a commencé à imaginer un personnage "Supermodel". Elle est très cool, drôle et sociable, alors qu’en réalité elle est troublée, cache sa tristesse et ses addictions. D’une certaine manière, on l’aime beaucoup, mais on veut aussi l’éviter, car elle pourrait vous attirer des ennuis."

Maneskin sera de passage en Belgique les 2 et 3 mars l’année prochaine à Forest National.