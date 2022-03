Måneskin incertain quant à la prochaine tournée européenne à cause du conflit en Ukraine

On savait déjà que les Italiens reportaient leur tournée européenne "LOUD KIDS ON TOUR '22", dont le concert prévu le 10 février à Forest National, mais ils annoncent aujourd’hui ne pas pouvoir avancer sur les dates de report en raison du conflit en Ukraine.

Sur leurs réseaux sociaux, ils écrivent : "Malgré notre envie de vous donner plus d’informations autour de la tournée européenne et italienne ce 1er mars, nous ne pouvons vous en dire plus en ces moments de tensions en Europe et dans le monde entier. Nous sommes plus proches que jamais des personnes assaillies par la guerre en ce moment. Nous sommes solidaires avec tous ceux qui souffrent du conflit en Ukraine et nous espérons que ces violences se termineront bientôt. Une fois revenus à la paix, nous pourrons vous en dire plus. Merci de votre compréhension et de votre patience, comme toujours. Nous sommes proches de vous et avons bon espoir pour le futur."