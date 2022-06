Vous connaissez sans doute le titre " Zitti E Buoni ", lauréat du concours, " I Wanna Be Your Slave ", carton sur TikTok ou encore l’énergique reprise de " Beggin ". En octobre, le groupe Italien proposait du vrai rock pur et dur grâce à la nouveauté " Mammamia ".

Le Réveil de Tipik vous offre vos accès à cette soirée électrisante. Écoutez Tipik ce mercredi matin et tentez de remporter vos billets.

Augmentez vos chances de gagner en vous inscrivant ici :