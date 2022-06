Måneskin en showcase à Bruxelles : on y était !

Entre assurance et attitudes désinvoltes sur scène pour faire vibrer un public totalement accro à Damiano, Victoria, Ethan et Thomas, le groupe a réussi a recréer le mythe du groupe à idoles à la manière des Rolling Stones ou des Beatles dans les années 60 et ça ne fait que grandir. Pour preuve, où qu'ils aillent, que ce soit au Ronquières festival l'été dernier où ici en showcase, le premier rang crie des "i love you", connait par cœur l'univers du groupe et attend en sortie de scène le capodastre du guitariste, la baguette du batteur, une signature de la bassiste, des attentes auxquelles le groupe a répondu hier, évidemment.