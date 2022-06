Måneskin dévoile sa reprise d'Elvis

Le groupe glam-rock italien qui était en showcase hier à Bruxelles vient de dévoiler "If I Can Dream", titre qui figurera dans la bande originale du très attendu biopic "Elvis".

Le film est accompagné d’une bande sonore de reprises ainsi que de "chansons et enregistrements originaux" de Presley lui-même et de l'acteur qui l'incarne: Austin Butler. C'est aux côtés de Stevie Nicks, Tame Impala, Jack White, Gary Clark Jr., Kacey Musgraves que Måneskin propose cette version revisitée d'un classique d'Elvis Presley à l'occasion de la sortie du biopic consacré au King et réalisé par Baz Luhrmann.

Dans une récente interview accordée à NME, Damiano David (chant) a déclaré que Baz Luhrmann avait eu une idée "cool et intelligente" en leur proposant de ne pas faire une chanson "à la mode" et très rock pour pouvoir donner quelque chose d’autre, afin d'aborder le côté doux d’Elvis. "Je pense que nous avons fait un excellent travail! " a-t-il conclu.

Voici donc la version de Måneskin, écrite par Earl Brown et enregistrée en 1968 par Elvis, deux mois après l'assassinat de Martin Luther King. C'est le célèbre discours du pasteur King (prononcé en 1963) qui a inspiré les paroles de cette chanson.