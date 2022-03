Måneskin annonce sa nouvelle date de concert à Forest National et un live supplémentaire !

On savait déjà que les Italiens reportaient leur tournée européenne "LOUD KIDS ON TOUR '22", dont le concert prévu le 10 février à Forest National.

En raison du conflit en Ukraine, le groupe n’avait pu donner plus d’information au début du mois comme prévu, et on connaît maintenant la date de report du concert belge : il aura lieu le 2 mars 2023. Mais ce n’est pas tout, cette date étant soldout, le groupe annonce d’ores et déjà sa venue au même en droit le lendemain, soit le 3 mars 2023. Les tickets seront en vente à partir de ce vendredi 25 mars dès 10h.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Måneskin explique :

" Nous avons l’immense bonheur de vous annoncer que notre tournée LOUD KIDS fera encore plus de bruit, car elle sera vraiment mondiale !! Avec LOUD KIDS, nous montons en puissance, car c’est notre première tournée en tête d’affiche à l’Amérique du Nord. En Europe, nous avons ajouté de nouvelles dates pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de se procurer des places. Au moment d’annoncer cette série de concerts, toutes nos pensées vont naturellement aux Ukrainiens, victimes innocentes de la terrible guerre qui frappe leur pays. Nous sommes bouleversés et nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien. À la suite des décisions des gens au pouvoir en Russie, qui bouleversent profondément la vie d’un si grand nombre d’innocents, nous avons décidé de ne pas nous produire dans ce pays. Nous devons tous nous mobiliser pour la paix, aujourd’hui plus que jamais. "