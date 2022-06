-M- joue en pleine "Rêvalité" : "Je suis reconnecté au monde de l’enfance et à cet imaginaire"

-M- dresse en effet un parallèle avec le 7e art quand il évoque le sujet de son single Dans ta radio.

"La radio évoque mon enfance aussi parce que ce sont vraiment des émotions. J’aime bien quand on nous prive de certains sens. On a plus d’intensité. C’est comme les films muets cela me touche particulièrement. Les grands cinéastes et cinéphiles disent que le film muet est le vrai cinéma car le son est presque une facilité. Un peu comme la musique qui crée une intensité quand il n’y a pas l’image" observe l’artiste de 50 ans. "Je pense à des émissions de radio qui m’ont bouleversé aussi car cela laisse justement la place à l’imaginaire. J’aime cette idée-là et inconsciemment, quand je dis 'je passe dans ta radio' je me suis rendu compte que je pense à la radioscopie, le fait d’aller à l’intérieur. Lors du confinement, on était dans cette intériorité forcée qui nous a permis de se retrouver face à soi-même et à ses proches. Mais 'il faut que je passe dans ta radio' est une façon de dire 'il faut qu’on se parle d’âme à âme'".

Et cette âme, l’interprète de Je dis aime parvient à l’émouvoir une fois de plus dans un live en guitare acoustique de Dans ta radio sur le plateau du 8/9. Accompagné d’une nouvelle guitare nappée de violet, en rapport avec le mélange du rêve et de la réalité, sa voix aigüe au timbre presque strident qui plonge véritablement dans son univers onirique.

