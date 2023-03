M.I.L.K. décrit l’amour dans son nouvel album "The French Girl Effect"

Après plusieurs singles comme The French Girl Effect, Put Your Heart On Mine ou encore Right Here, M.I.L.K. sort son troisième album, The French Girl Effect ce vendredi 24 mars. Un son chaud et solaire se synchronisant parfaitement avec l’arrivée du printemps.

Dans chaque chanson de l’album The French Girl Effect, M.I.L.K. démontre son talent d’auteur-compositeur en nous offrant des façons surprenantes et originales de décrire "une histoire d’amour" avec tous ses hauts et ses bas. Les paroles ont une certaine insolence qui les lie et rend chacune des chansons personnelles, non pas dans ce qu’elles disent, mais dans la façon dont elles le disent. Avec des mots inventés comme dans French Girl Effect, la description excentrique de l’intérêt amoureux du chanteur comme "Kickass Ninja Fighter Karate Girl", et des moments plus intimes comme dans la chanson Night Train où M.I.L.K. avoue son amour dans un train de nuit alors qu’il voyage dans la nuit pour rencontrer "The French Girl".